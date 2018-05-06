Bingöl Emniyet Müdürü köprüde intiharı önledi

İntihar girişiminde bulunan şahsın 2 yıl önce de aynı yerde intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Merkeze bağlı Saray Mahallesi’nde bulunan Çapakçur Köprüsü’nde meydana geldi.

EMNİYET MÜDÜRÜ KENDİSİYLE KONUŞTU

Akşam saatlerin köprüye çıkan 24 yaşındaki H.İ., parası olmadığı için intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti. Şahsı görüp fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Polis köprüye gelerek güvenlik şeridi oluşturarak intihardan vazgeçirmek istedi. Polis ve bir uzmanın çabasına rağmen şahıs ikna olmadı. İl Emniyet Müdürüyle görüşmek istediğini polislere belirten şahıs, ancak o şekilde ineceğini söyledi. Emniyet Müdürü Metin Akay’ı arayan polisler, intihar girişiminde bulunan şahsı telefonda görüştürdü. Görüşmenin ardından Akay, şahsın yanına geldi.

POLİS EVİNDE MİSAFİR EDİLECEK

Emniyet Müdürü Akay, "Seni bu gece polis evinde misafir edeceğiz, cebine harçlığını koyup biletini alacağız sana söz veriyorum" diyerek şahsı intihar girişiminden vazgeçirdi. Akay ve yakın koruması genç adamın koluna girerek köprüden aldı.

Öte yandan intihar girişiminde bulunan H.İ.’nin, 6 Mayıs 2016 tarihinde yine Çapakçur Köprüsü’nde gece yarısı parasız kaldığı için intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.