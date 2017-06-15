taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.550
USD
3,5107
EURO
3,9212
ALTIN
142,15
PETR
47,0300

Bingöl şehidi gözyaşlarıyla uğurlandı

Bingöl'de PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanarak şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Büyüksoy'un cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

15.06.2017 - 13:12
  1. Haberler
  2. İç Haber

Genç İlçesi Yeniyazı Bölgesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda 13 Haziran günü ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün gece şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Büyüksoy için bugün Bingöl Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Bingöl şehidi gözyaşlarıyla uğurlandı

Vali Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, şehit askerin babası İlhami Büyüksoy, annesi Zeliha Büyüksoy, askeri yetkililer, şehidin silah arkadaşları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişinin katıldığı tören, şehidin tabutunun katafalka konulması ile başladı.

Bingöl şehidi gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehidin özgeçmişinin okunması ardından Kuran-ı Kerim okundu. Törende konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, Bingöl'de 4 günde 3 şehidin verildiğini belirterek, şöyle dedi: "Üçüncü şehidimizi memleketine uğurluyoruz. Acımız tarifsiz, katlanarak artıyor. Ciğerimiz yanıyor. Biz bu vatan için ödenmesi gereken bütün bedelleri peşinen ödedik. Ne ödenmesi gerekiyorsa, peşinen ödemiş bu millet. Siz zannediyor musunuz ki, şehit sayımız arttıkça bizi yıldıracaksınız? Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Bu teröristlerin de, bu kahpelerin de, arkalarında her kim varsa onların da bilmesini bir kere daha haykırıyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın."

Bingöl şehidi gözyaşlarıyla uğurlandı

"BAYRAK DAMATLIĞIN OLDU"

Şehidin babası İlhami Büyüksoy törende metanetini korurken, annesi Zeliha Büyüksoy ise, fenalık geçirdi. Oğlunun tabutuna sarılan Zeliha Büyüksoy, "Bayrak damatlığın oldu." diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Daha sonra fenalaşan anne Büyüksoy'a sağlık ekipleri müdahale etti. Şehidin başka bir yakını ise, tabutun uçağa nakledilmesi esnasında “Kanın yerde kalmayacak Apo." diye feryat etti. Şehit Büyüksoy'un cenazesi, düzenlenen tören ardından Ankara'nın Sincan İlçesinde defnedilmek üzere hava yoluyla gönderildi.

Bingöl şehidi gözyaşlarıyla uğurlandı

Bingöl şehidi gözyaşlarıyla uğurlandı

Bingöl şehidi gözyaşlarıyla uğurlandı

Bingöl şehidi gözyaşlarıyla uğurlandı

Bingöl şehidi gözyaşlarıyla uğurlandı

Bingöl şehidi gözyaşlarıyla uğurlandı

Bingöl şehidi gözyaşlarıyla uğurlandı

İlginizi Çekebilir
TÜSİAD: Tutuklamalar algımızı kötü etkiliyor
TÜSİAD yaptığı açıklamayla özgürlük toplumu algımız geriye gidiyor dedi.
Tokat’ta köpeğe tecavüz
Tokat’ta H.Y.'ye ait iş yerinde bulunan 1 yaşındaki 'Kontes' adlı Kangal cinsi dişi köpeğe tecavüz edildiği öne sürüldü.
Tendürek'te eller tetikte
Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi arasındaki uluslararası karayolu terör operasyonu gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.
Çeşme'de 59 kaçak yakalandı
İzmir Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yürüten TCSG 4 Sahil Güvenlik botu bu sabah, Uç Burun açıklarında bir lastik bot belirledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül Saadet'in organize ettiği D-8'e katıldı

Abdullah Gül Saadet'in organize ettiği D-8'e katıldı

198
Kılıçdaroğlu'nun çağırdığı Güvenpark'ta güvenlik önlemleri

Kılıçdaroğlu'nun çağırdığı Güvenpark'ta güvenlik önlemleri

342
CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş eylemi

CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş eylemi

502
CHP'li Şenal Sarıhan: Dokunulmazlık kararımız yanlıştı

CHP'li Şenal Sarıhan: Dokunulmazlık kararımız yanlıştı

197
Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü'ne başladı

Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü'ne başladı

789
Sabri Sarıoğlu: Mutsuzum

Sabri Sarıoğlu: Mutsuzum

79
Valbuena kendisiyle dalga geçti

Valbuena kendisiyle dalga geçti

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM