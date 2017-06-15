Bingöl şehidi gözyaşlarıyla uğurlandı

Genç İlçesi Yeniyazı Bölgesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda 13 Haziran günü ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün gece şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Büyüksoy için bugün Bingöl Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Vali Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, şehit askerin babası İlhami Büyüksoy, annesi Zeliha Büyüksoy, askeri yetkililer, şehidin silah arkadaşları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişinin katıldığı tören, şehidin tabutunun katafalka konulması ile başladı.

Şehidin özgeçmişinin okunması ardından Kuran-ı Kerim okundu. Törende konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, Bingöl'de 4 günde 3 şehidin verildiğini belirterek, şöyle dedi: "Üçüncü şehidimizi memleketine uğurluyoruz. Acımız tarifsiz, katlanarak artıyor. Ciğerimiz yanıyor. Biz bu vatan için ödenmesi gereken bütün bedelleri peşinen ödedik. Ne ödenmesi gerekiyorsa, peşinen ödemiş bu millet. Siz zannediyor musunuz ki, şehit sayımız arttıkça bizi yıldıracaksınız? Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Bu teröristlerin de, bu kahpelerin de, arkalarında her kim varsa onların da bilmesini bir kere daha haykırıyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın."

"BAYRAK DAMATLIĞIN OLDU"

Şehidin babası İlhami Büyüksoy törende metanetini korurken, annesi Zeliha Büyüksoy ise, fenalık geçirdi. Oğlunun tabutuna sarılan Zeliha Büyüksoy, "Bayrak damatlığın oldu." diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Daha sonra fenalaşan anne Büyüksoy'a sağlık ekipleri müdahale etti. Şehidin başka bir yakını ise, tabutun uçağa nakledilmesi esnasında “Kanın yerde kalmayacak Apo." diye feryat etti. Şehit Büyüksoy'un cenazesi, düzenlenen tören ardından Ankara'nın Sincan İlçesinde defnedilmek üzere hava yoluyla gönderildi.

























