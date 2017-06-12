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Bingöl şehidinin haberi Konya'daki baba evine ulaştı

Askeri aracın geçişi esnasında bombalı tuzakla şehit edilen Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın Ereğli ilçesindeki baba evine ateş düştü.

12.06.2017 - 22:27
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Şehit haberi Ereğli İlçesi'ne bağlı eskiden köy statüsünde olan Yazlık Mahallesi'ndeki ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan annesi Ayşe Aydoğan, sinir krizi geçirdi. Anne Aydoğan'a kafile ile birlikte gelen sağlık görevlileri müdahale etti. Ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Kamber Aydoğan'ın, daha önce vefat ettiği öğrenildi.

Eşi  Şeyda ve 2 yaşındaki kızının Kayseri'de kendi ailesinin yanında olduğu öğrenildi. Şehit Aydoğan'ın kardeşi Önder Aydoğan'ın da uzman çavuş olduğu ve Malatya'da görev yaptığı belirtildi. Türk Bayrağı asılan şehit evine yakınları taziyeye geldi.
Bingöl şehidinin haberi Konya'daki baba evine ulaştı

Bingöl şehidinin haberi Konya'daki baba evine ulaştı

Bingöl şehidinin haberi Konya'daki baba evine ulaştı

Bingöl şehidinin haberi Konya'daki baba evine ulaştı

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