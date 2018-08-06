Bingöl'de 1 güvenlik korucusu şehit oldu

1 CHP'de imza için süre doldu CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, 605 imzadan 31'inin geri çekilmesiyle 569 imza kaldığı ve kurultay için yeterli olmadığı belirtildi.

2 3 büyükler kaç bin forma ve kombine sattı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın şu ana kadar sattığı forma ve kombine sayıları belli oldu. Sarı-lacivertliler her iki alanda da lider konumda.

3 Tarihi eser operasyonunda 2 bin yıllık miğfer yakalandı İstanbul'da düzenlenen operasyonda Türkiye'deki müzelerde bile ender bulunan Roma dönemine ait 2 bin yıllık gladyatör miğferi ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

4 Otomobil takla atarak ters döndü Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin takla atıp ters döndüğü kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

5 ABD’nin İran’a ilk yaptırım paketi devreye giriyor ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından işaretini verdiği yaptırımların ilk aşaması TSİ 07.00'da devreye giriyor.

6 Maduro'yu hedef alan drone Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan drone'un görüntüleri ortaya çıktı.