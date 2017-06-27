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Bingöl'de 10 terörist öldürüldü

Bingöl Genç ilçesi Kaplı bölgesinde PKK'ya mensup 10 terörist öldürüldü.

27.06.2017 - 18:46
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Bingöl'de 10 terörist öldürüldü

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genç ilçesine bağlı Kapılı Jandarma Karakolu bölgesinde güvenlik güçlerince PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağlandığını, çıkan çatışmada 10 teröristin silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiğini bildirdi.

TERÖRİSTLER AKDAĞLAR GRUBU'NDAN

Vali Köşger, etkisiz hale getirilen teröristlerin, örgütün sözde Akdağlar grubu olduğunu değerlendirdiklerini kaydederek, terör örgütüne yönelik operasyonun sürdüğünü belirtti.

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