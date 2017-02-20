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Bingöl’de 1,5 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Bingöl’de terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, Zagros silahı, silaha ait bin mermi ve 1,5 ton amonyum nitrat ele geçirildi.

20.02.2017 - 13:12
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Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, “Şehit Güvenlik Korucusu Hasan Kızılboğa-10” operasyonu kapsamında örgüte ait önemli miktarda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.Bingöl’de 1,5 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Açıklamada, “Operasyonla teröristlerin baharla birlikte yapmayı planladığı hain saldırılarda kullanacağı değerlendirilen büyük miktarda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi ve teröristlerin hain emellerine ulaşmaları TSK’nın aralıksız çalışmaları sonucunda bir kez daha engellendi” denildi.Bingöl’de 1,5 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Operasyon kapsamında helikopterlere karşı kullanılan Zagros silahı ve silaha ait bin adet merminin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Operasyonda bin adet 7,62 milimetre Bixi mühimmatı, 500 adet 5,56 milimetre mühimmat, en az 4 bombalı araç saldırısında kullanılabilecek 1,5 ton amonyum nitrat gübre ve 500 kilogram amonyum nitrat gübre ile hazırlanmış patlayıcı madde, bomba yapımında kullanılmak üzere 600 metre kablo, bombalı eylemlerde kullanılabilecek 3 adet tüp, 30 litre mazot ile çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.”


Bingöl’de 1,5 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Bingöl’de 1,5 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Bingöl’de 1,5 ton amonyum nitrat ele geçirildi

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