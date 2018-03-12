Bingöl’de 21 kişi tutuklandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, 2018 Şubat ayında bin 88 kişinin yakalanıp çeşitli maddelerden işlem yapıldığı bildirdi.

"MÜCADELE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

Faaliyet raporunda yapılan açıklamada, "5’i terör, 9’u kaçakçılık, 70’i asayiş ve bin 4’ü askeri suçtan olmak üzere toplam bin 88 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapılmış olup, sevk edildikleri adli makamlar tarafından 21’i tutuklanmıştır. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca ilimiz genelinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadeleye aralıksız devam edilmektedir." denildi.