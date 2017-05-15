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Bingöl'de 3 el yapımı patlayıcı imha edildi

Bingöl'ün Yayladere İlçesi'nde teröristlerin yola tuzakladığı basma düzenekli el yapımı 3 patlayıcı bulundu.

15.05.2017 - 10:49
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Bingö'ün Kiğı İlçesi'ndeki 2'nci Jandarma Komando Alay Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından Yayladere İlçesi Gökçedal Köyü bölgesinde mevzilerde yapılan kontrollerde basma düzenekli el yapımı 3 patlayıcı bulunduğu belirtildi.

Bingöl'de 3 el yapımı patlayıcı imha edildi

"OLAY MAHALLİNDE İMHA EDİLDİ"

Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Karakoçan Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda bulunan el yapımı patlayıcı maddeler olay mahallinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

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