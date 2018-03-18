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Bingöl’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'deki teröristleri bozguna uğratan TSK, yurt içindeki operasyonlarla da terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor.

İHA | 18.03.2018 - 17:59..
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik güçleri tarafından Genç kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda Servi Dikpınar mezrası kırsalında bir grup terörist tespit edildi.

PKK'YA NEFES YOK

Bunun üzerine Silahlı İnsansız Hava Aracının desteği ile düzenlenen operasyonda 3 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Öte yandan Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bingöl ili Genç ilçesi mülki sınırlarında 18 Mart 2018 tarihinde sonbahar kış operasyonları kapsamında BTÖ’yü etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda 3 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 M-16 piyade tüfeği, 2 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet büyük telsiz ele geçirilmiştir" denildi.

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