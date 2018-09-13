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Bingöl'de 4 terörist öldürüldü

Bingöl kırsalında düzenlenen operasyonda 2'si kadın 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

AA | 13.09.2018 - 11:12..
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Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Aşağıköy kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

2'Sİ KADIN

Operasyonda 2'si kadın 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede arazi arama faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

SİHA ATIŞLARIYLA ÖLDÜRÜLDÜLER

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada: "İç güvenlik operasyonları kapsamında 13.09.2018 tarihinde Bingöl merkez Aşağıköy Mahallesi bölgesinde kış ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2’si kadın, 2’si erkek olmak üzere toplam 4 BTÖ mensubu jandarma SİHA atışları ile etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

Bingöl'de 4 terörist öldürüldü

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