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Bingöl'de 33 hayvan yanarak telef oldu

Bingöl'de bir ahırda yangın çıkması sonucu 8'i büyük, 25'i küçükbaş olmak üzere toplam 33 hayvan hayatını kaybetti.

İHA | 30.01.2018 - 16:27..
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Merkeze bağlı Erentepe Köyü’nde meydana gelen olayda, Zeki Büçker’e ait ahırda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ahır, samanlık, odunluk ve eve sıçradı.

İTFAİYE YANGINI SÖNDÜRDÜ

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Bingöl'de 33 hayvan yanarak telef oldu

HAYVANLAR HAYATINI KAYBETTİ

Yangında ahır kullanılmaz hala gelirken 8’i büyük, 25’i küçükbaş olmak üzere toplam 33 hayvan yanarak telef oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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