Bingöl'de 500 bin TL'lik uyuşturucu ele geçti

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince doğu illerinden batı bölgelerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

BELLERİNE SARILI ŞEKİLDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Elazığ yolu üzerinde durdurulan 34 plakalı otobüste İran uyruklu S.P. ve F.S. isimli kadınların şüpheli hareketler sergilemesi ve fiziki yapılarında anormallik olması üzerine yapılan aramada her iki kadının da bellerine sarılı toplam 16 paket halinde 3 kilo 315,71 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 500 BİN LİRA

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 500 bin Türk lirası olduğu belirtilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.