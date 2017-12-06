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4 asırdır ayakta olan ve mihrabında bal yetiştirilen cami

1 Tamer Karadağlı: Kıvanç Tatlıtuğ ile yarışacak halim yok Başarılı oyuncu, 50 yaşının gerektiği gibi davrandığını ve bu yaştan sonra kaslı vücut yapamayağını söyledi.

2 Dünyada sadece 700 tane kalan Akdeniz foku Kuşadası'nda Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda nesli tükenmekte olan ve dünyada sadece 700 adet kalan Akdeniz fokuna 13 ay aradan sonra rastlandı.

3 Trump'ı tacizle suçlayan kadından dava 2007 yılında ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen Summer Zervos için, Trump tarafından açılan dava başladı.

4 Bitcoin'e rakip 5 dijital para birimi Bitcoin'in piyasa değeri 5 milyar doların üzerinde olan beş rakibi..

5 Bingöl’de 52 köy yolu ulaşıma kapandı Bingöl’ün ilçelerinde etkili olan kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapadı.

6 Cezaevindeki oğlunun öldürüldüğünü iddia etti Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan hükümlü Ahmet Kalaycı'nın intihar girişimi sonrası ölmesi üzerine baba Ahmet Kalaycı, oğlunun öldürüldüğünü savundu.