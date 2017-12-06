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Bingöl’de 52 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl’ün ilçelerinde etkili olan kar yağışı, köy yollarını ulaşıma kapadı.

İHA | 06.12.2017 - 12:07..
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Etkili olan kar yağışı nedeniyle Karlıova ilçesinde 37, Adaklı’da 7, Kiğı’da 5, Yedisu’da 2 ve Yayladere’de 1 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, köy yollarını ulaşıma açmak için sabah erken saatte çalışmaları başladı.

İl Özel İdaresinde karla mücadele için 17 greyder, 8 dozer, 12 kepçe, 2 kar savurma, 3 kar küreme aracıyla birlikte 11 ekibin hazır edildiği öğrenildi.

Öte yandan Solhan ve Genç ilçelerinde karla karışık yağış olduğu, ulaşıma kapalı yolun bulunmadığı bildirildi.

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