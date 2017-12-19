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Bingöl'de 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl’de güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonla 1’i sağ, 5’i ölü 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

DHA | 19.12.2017 - 17:24..
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Bingöl'de 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Genç ilçesi Ayı ormanları bölgesinde bugün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 5 bölücü terör örgütü mensubunun silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği, 1 teröristin de sağ olarak ele geçirildiği belirtilildi.

Açıklamada, "Yapılan arazi aramasında, 1 adet M-16, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanı temas bölgesine intikal etmiş olup, çatışma devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir." denildi.

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