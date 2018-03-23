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Bingöl'de 60 kilogramlık el yapımı patlayıcı imha edildi

Bingöl jandarma ekiplerinin çıktığı terör operasyonunda toplam 60 kilogramlık el yapımı patlayıcı imha edildi.

DHA | 23.03.2018 - 01:40..
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Bingöl merkez kırsalında PKK tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekipleri, 2 adet 12 kiloluk mutfak tüpüne tuzaklanarak hazırlanmış el yapımı patlayıcıyı imha etti.

Bingöl kırsalında sorunsuz halledilen operasyon sonrası el yapımı patlayıcının imha edildiğini belirten valilik, "mücadelemiz kararlılıkla edvam edecek" ifadelerini kullandı.

Bingöl'de 60 kilogramlık el yapımı patlayıcı imha edildi

BÖLGE HALKININ DESTEĞİ VAR

Jandarma ekipleri tarafından tespit edildikten sonra imha edilen el yapımı patlayıcı ile ilgili Bingöl Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından; merkez ilçe mülki sınırlarında, 22 Mart 2018 tarihinde 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisine hazırlanmış uzaktan komutalı 60 kilogramlık el yapımı patlayıcı tespit edilmiş, gerekli emniyet tedbirleri alınarak yerinde imha edilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Bingöl'de 60 kilogramlık el yapımı patlayıcı imha edildi

Bingöl'de 60 kilogramlık el yapımı patlayıcı imha edildi


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