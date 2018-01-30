Bingöl'de 600 kilo patlayıcı ele geçirildi

Genç ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon kapsamında, arazi aramaları sırasında terör örgütü PKK'nın toprağa gömdüğü 600 kilogram mazot ve alüminyum tozlu karışımdan oluşturulmuş patlayıcı ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

PKK'YA NEFES YOK

Genç ilçesi kırsalında dün düzenlenen operasyonla ilgili Bingöl Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından; Bingöl ili Genç ilçesi mülki sınırlarında, 29 Ocak 2018 tarihinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda; 600 kilo patlayıcı madde (Mazot ve alüminyum tozlu karışım), 1 adet su tankı (10x5x2 ebatlarında, bölücü terör örgütü mensuplarınca toprağa gömülmüş vaziyette) içerisinde bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.

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ZEYTİN DALI MESAJI

Öte yandan Bingöl’deki güvenlik güçleri, Suriye’nin Afrin bölgesine gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na, bölücü terör örgütü PKK’ya ait ele geçirilen yaşam malzemelerinden ‘Zeytin Dalı’ yazarak, içeride ve dışarıda terörle mücadele mesajı verdi. Patlayıcı ile deponun olay yerinde imha edildiği bildirildi.