Bingöl'de 62 kaçak yakalandı

Bingöl'de bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'ye yasadışı yollarla girdikleri belirlenen 6'sı Türkmenistan, 42'si Afganistan, 9'u Özbekisten ve 5'i de Pakistan uyruklu toplam 62 kaçağı yakaladı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Bingöl Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Bingöl ili genelinde yasadışı göç ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, doğu ülkelerinden yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yaparak Avrupa ülkelerine geçiş yapmak maksadıyla İstanbul iline gitmeye çalışan 6 Türkmenistan, 42 Afganistan, 9 Özbekistan, 5 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 62 yabancı uyruklu dinlenme tesisinde yakalanmışlardır. 62 yabancı uyruklu şahıs hakkında, idari ve yasal işlem başlatılmış, tamamlanan tahkikat evrakları ile birlikte şahısların sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslimleri yapılacaktır. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca ilimiz genelinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir."