taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.378
USD
3,5309
EURO
4,1339
ALTIN
143,46
PETR
50,8000

Bingöl'de 62 kaçak yakalandı

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 62 kaçağın sınır dışı edilmesi için işlemlere başlandı.

27.07.2017 - 16:36
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bingöl'de bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'ye yasadışı yollarla girdikleri belirlenen 6'sı Türkmenistan, 42'si Afganistan, 9'u Özbekisten ve 5'i de Pakistan uyruklu toplam 62 kaçağı yakaladı.

Bingöl'de 62 kaçak yakalandı

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Bingöl Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Bingöl ili genelinde yasadışı göç ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, doğu ülkelerinden yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yaparak Avrupa ülkelerine geçiş yapmak maksadıyla İstanbul iline gitmeye çalışan 6 Türkmenistan, 42 Afganistan, 9 Özbekistan, 5 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 62 yabancı uyruklu dinlenme tesisinde yakalanmışlardır. 62 yabancı uyruklu şahıs hakkında, idari ve yasal işlem başlatılmış, tamamlanan tahkikat evrakları ile birlikte şahısların sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslimleri yapılacaktır. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca ilimiz genelinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir."

Bingöl'de 62 kaçak yakalandı

Bingöl'de 62 kaçak yakalandı

İlginizi Çekebilir
Marmaris'teki yangında rüzgar etkili oldu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına 100 orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Şırnak'ta öldürülen 6 terörist
Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında helikopter destekli operasyonda 6 terörist öldürüldü.
Sultanahmet Camisi ve Ayasofya’ya turist ilgisi
Ayasofya ile Sultan Ahmet Camisi, mimarileri, ihtişamı ve tarihi dokusuyla yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
Emine Erdoğan sezaryana karşı uyardı
Emine Erdoğan, Ankara Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen sempozyuma katıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC, Maraş'ı tek taraflı yerleşime açacak

KKTC, Maraş'ı tek taraflı yerleşime açacak

69
Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı

Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı

109
FETÖ ele başının ağzından 38 yıl önce 15 Temmuz anlatısı

FETÖ ele başının ağzından 38 yıl önce 15 Temmuz anlatısı

96
Firari Sevan Nişanyan Yunanistan'a sığınıyor

Firari Sevan Nişanyan Yunanistan'a sığınıyor

136
Kentlerin vekil sayısı değişiyor

Kentlerin vekil sayısı değişiyor

34
Mehmet Özdilek ve Tolunay Kafkas'ın görevleri donduruldu

Mehmet Özdilek ve Tolunay Kafkas'ın görevleri donduruldu

39
Enerji Bakanlığı TMMOB'u saf dışı bıraktı

Enerji Bakanlığı TMMOB'u saf dışı bıraktı

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM