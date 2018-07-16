Bingöl'de bin 100 kök dişi hint keneviri ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez İlçe mülki sınırlarında bölgesinde ormanlık alanda hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

"HALKIMIZIN DESTEĞİYLE MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Yapılan operasyonda beş ayrı noktada ormanlık arazi içerisinde ekilmiş bin 100 kök kenevir ele geçirildi. Bingöl Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ele geçirilen hint kenevirinin olay yerinde imha edildiği belirtilerek, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız devam etmektedir" denildi.