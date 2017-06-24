taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5089
EURO
3,9249
ALTIN
141,79
PETR
45,6800

Bingöl'de bombalı tuzak: 3 asker yaralı

Genç ilçesi kırsalında teröristlerin araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu biri üsteğmen 3 asker yaralandı.

24.06.2017 - 02:57
  1. Haberler
  2. İç Haber

Güvenlik güçlerince PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında başlatılan operasyon devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, bölgede PKK'lı teröristlerin önceden araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi nedeniyle biri üsteğmen 3 asker yaralandı.

Operasyon bölgesinden helikopterle 49. Komando Tugay Komutanlığına getirilen yaralılar, buradan da ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralandığı bildirilen üsteğmenin, Bingöl'deki ilk müdahalesinin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

BAKAN YILMAZ ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger ve Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

Yaralı askerlerin durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Yılmaz, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, hiçbir kutsalı olmadığını vurguladığı terör örgütünü lanetledi.

Yılmaz, şunları söyledi:

"Terör saldırısı sonucu 3 askerimiz yaralanmış durumda. Bir askerimiz maalesef ağır yaralı olarak Elazığ'a sevk edildi. Orada gerekli müdahaleler yapılıyor, Cenabı Allah'tan şifalar diliyoruz. Diğer iki yaralı askerimize ise Bingöl Devlet Hastanesinde gerekli müdahaleleri yapıldı. Hafif yaralı diyebileceğimiz askerlerimizin hayati tehlikesi yok çok şükür. Birinde geçici işitme kaybı, diğerinin bacağında bir kırık söz konusu. Onlarla ilgili de gerekli tedaviler yapılıyor. Onlara da Allah'tan şifalar diliyoruz.

Terör örgütü hiçbir kutsalı olmadığını bir kez daha gösterdi. Ramazan vakti, bayrama az bir süre kala yapılan bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar da kararlıkla sürdürülecektir."

İlginizi Çekebilir
Hakkari'de terör yerini Ramazan huzuruna bıraktı
Başarılı operasyonlar sonucunda terör olaylarının önemli oranda azalmasıyla, vatandaşlar ramazan ayını huzur içerisinde geçirdi.
İngiliz milyarderin lüks yatı Marmaris Körfezi'nde
Premier Lig takımı Tottenham Hotspur'un patronu ve ülkenin beşinci zengini Joe Lewis' lüks yatıyla Muğla'nın Marmaris İlçesi'ne geldi.
Çanakkale'de 2 kilometrelik araç kuyruğu
bayram tatilini Bozcaada ve Gökçeada'da geçirmek isteyen vatandaşlar, iskelelerde uzun araç kuyruğu oluşturdu.
140 tatilciden rezervasyon parası alıp kayıplara karıştı
Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen 140 kişi, ödeme yaptıkları otelin işletmecisinin iflas ettiğini duyurup ortadan kaybolmasıyla mağdur oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
140 tatilciden rezervasyon parası alıp kayıplara karıştı

140 tatilciden rezervasyon parası alıp kayıplara karıştı

31
Amerikalı zenginlerden Trump'a eleştiriler

Amerikalı zenginlerden Trump'a eleştiriler

10
Birleşik Arap Emirlikleri prenseslerine köle cezası

Birleşik Arap Emirlikleri prenseslerine köle cezası

34
CIA'dan işkence yöntemlerine 81 milyon dolar

CIA'dan işkence yöntemlerine 81 milyon dolar

8
Dedesiyle birlikte yaşadığı evi ateşe verdi

Dedesiyle birlikte yaşadığı evi ateşe verdi

4
İngiliz milyarderin lüks yatı Marmaris Körfezi'nde

İngiliz milyarderin lüks yatı Marmaris Körfezi'nde

15
Çanakkale'de 2 kilometrelik araç kuyruğu

Çanakkale'de 2 kilometrelik araç kuyruğu

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM