Bingöl'de çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü

Terörle mücadelede taarruz dönemine geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında örgüte ağır darbeler vurdu.

Örgütün yuvalandığı dağları tek tek teröristlerden temizleyen Mehmetçik, PKK'lıların korkulu rüyası oldu.

BAKANLIK AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı; İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Merkez Dallıtepe Köyü kırsalında, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarıyla teröristler arasında çıkan çatışmada 2’si kadın 1’i erkek terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.