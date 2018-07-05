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Bingöl'de damlayan benzin ticari taksiyi yaktı

Bir ticari taksi, başka bir aracın benzin damlatması sonucu alev aldı. Biranda tutuşan araç vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü.

İHA | 05.07.2018 - 00:18..
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Merkez Yenişehir Mahallesi Beşyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içinde müşteri bulunan ticari bir araç seyir halindeyken başka bir araçtan yola akan benzinin alev alması sonucu yanmaya başladı.

FACİA SON ANDA ÖNLENDİ

Alev alan aracın içindeki sürücü ve müşteri, çevredeki vatandaşların ve esnafın yardımıyla araç içinden çıkarıldı. Araç yine esnaflar tarafından yangın söndürme tüpü ile söndürülürken, olası bir facianın önüne geçildi.

Bingöl'de damlayan benzin ticari taksiyi yaktı

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, trafiği geçici süreliğine trafiğe kapattı. Aracın çekilmesinin ardından yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü ve araç içinde bulunan müşterinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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Bingöl'de damlayan benzin ticari taksiyi yaktı

Bingöl'de damlayan benzin ticari taksiyi yaktı

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