taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.589
USD
3,7898
EURO
4,5322
ALTIN
160,64
PETR
69,1200

Bingöl'de depremzedeler için kalıcı konut çalışması

Bingöl'ün Kığı ilçesinde meydana gelen depremde evleri hasar görenler için kalıcı konut yapılacak.

İHA | 11.01.2018 - 10:16..
  1. Haberler
  2. Emlak

Bingöl’ün Kığı ilçesinde 2015 yılında meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından hak sahiplerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde ‘yer seçimi komisyonu’ toplantısı yapıldı.

Bingöl'de depremzedeler için kalıcı konut çalışması

AŞAMA AŞAMA ÇALIŞMA YAPILACAK

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü Emin Taş başkanlığında yapılan toplantıda, hak sahibi olan afetzedelere kalıcı konutların yapılması için yürütülen yer seçim çalışmalarında gelinen aşama ve yapılacak çalışmaları değerlendirildi.

Yer seçim protokollerinin de imzalandığı toplantıda, bu aşamadan sonra yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

İlginizi Çekebilir
Denizli'de karbonmonoksit gazından zehirlenen kardeşler öldü
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 2 kardeş yaşamını yitirdi.
Tesla güneş kiremitleri üretiyor
Tesla, 2017'de güneş enerjili çatılar için güneş kiremitleri üretmeye başladı.
İnşaat çeliğinde gümrük vergisi tartışması büyüyor
Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Namık Ekinci, bugün bir basın toplantısı yaparak konuyla ilgili endişelerini dile getirdi.
160 balya samanla yaptıkları evde oturuyorlar
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yaşayan yaşlı çift, betonarme evlerindeki ısınma sorunu nedeniyle, 9 yıldır 'saman ev'lerinde oturuyorlar.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

364
Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

34
Mahkeme Başkanı Kibar: Bir gecede çok şey değişti

Mahkeme Başkanı Kibar: Bir gecede çok şey değişti

41
Diriliş Ertuğrul'daki Kızıl Elma vurgusu Twitter'ı salladı

Diriliş Ertuğrul'daki Kızıl Elma vurgusu Twitter'ı salladı

68
PKK, CHP'nin operasyonlara engel olmasını istedi

PKK, CHP'nin operasyonlara engel olmasını istedi

110
Mete Yarar: FETÖ soruları ilk 82'de çalıyor

Mete Yarar: FETÖ soruları ilk 82'de çalıyor

64
Pakistan'da tecavüze uğrayan 7 yaşındaki kız öldürüldü

Pakistan'da tecavüze uğrayan 7 yaşındaki kız öldürüldü

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM