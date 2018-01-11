Bingöl'de depremzedeler için kalıcı konut çalışması

Bingöl’ün Kığı ilçesinde 2015 yılında meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından hak sahiplerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde ‘yer seçimi komisyonu’ toplantısı yapıldı.

AŞAMA AŞAMA ÇALIŞMA YAPILACAK

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü Emin Taş başkanlığında yapılan toplantıda, hak sahibi olan afetzedelere kalıcı konutların yapılması için yürütülen yer seçim çalışmalarında gelinen aşama ve yapılacak çalışmaları değerlendirildi.

Yer seçim protokollerinin de imzalandığı toplantıda, bu aşamadan sonra yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.