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Bingöl'de doçka ve patlayıcı ele geçirildi

Bingöl'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda doçka, 16 adet el yapımı patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İHA | 07.01.2018 - 19:38..
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Bingöl Valiliği, Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendiğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER

Valilik açıklamasında; "07 Ocak 2018 tarihinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda 1 adet Uçaksavar silahı (Doçka), 79 adet Uçaksavar mühimmatı, 16 adet EYP düzeneği, 22 adet elektrikli fünye, 1 kilogram A4 patlayıcı, 7 adet büyük tüp, 3 adet küçük tüp ve bol miktarda yaşam malzemesi ile kıyafet ele geçirilmiştir" denildi.

Bingöl'de doçka ve patlayıcı ele geçirildi

Güvenlik güçlerinin bölgede halkın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü aktarıldı.

Bingöl'de doçka ve patlayıcı ele geçirildi

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