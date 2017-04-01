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Bingöl'de el yapımı patlayıcı imha edildi

Bingöl'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

01.04.2017 - 17:24
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Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kızılağaç köyünde PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.

EL YAPIMI PATLAYICI TESPİT EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karlıova'nın Kızılağaç köyü ile Meşeli mezrası arasında Germaşondüzü mevkisinde gerçekleştirilen 'Şehit Güvenlik Korucusu Tarık Aydemir-9 Operasyonu' kapsamında stabilize yola döşenen 12 ve 2 kilogramlık mutfak tüpünden oluşan uzaktan telli komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildiği bildirildi.

YOLDA ÇUKUR OLUŞTU

Söz konusu el yapımı patlayıcının uzman ekiplerce çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından imha edildiği ifade edilen açıklamada, patlamanın etkisi ile yolda çukur oluştuğu belirtildi. Açıklamada, güvenlik güçlerince, halkın da desteğiyle bölgede huzur ve güvenliği sağlanması amacıyla yürütülen terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği kaydedildi.

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