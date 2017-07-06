Bingöl’de EYP patladı: 1 asker yaralandı

Yayladere İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında bugün sabah saatlerinde güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyetleri yürüttükleri sırada, önceden PKK'lılar tarafından araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
ASKER TEDAVİYE ALINDI
Patlamanın etkisiyle bir asker yaralandı. Yaralı asker, operasyon bölgesine gönderilen helikopterle alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için operasyonlar aralıksız sürüyor.