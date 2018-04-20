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Bingöl'de gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, gri listede aranan terörist öldürüldü.

DHA | 20.04.2018 - 19:33..
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Bingöl'de gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 kadın teröristten biri, gri listede aranan, PKK terör örgütünün kadın kolu YJA-Star üyesi  'Sema' kod adlı Zühre Yariçi olduğu tespit edildi.

OPERASYON SÜRÜYOR

Bingöl Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından; 19 Nisan 2018 tarihinde Genç ilçesi mülki sınırlarında icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 örgüt mensubundan birinin İçişleri Bakanlığınca Gri listede aranan sözde Amed eyaleti beşli yürütmede görevli YJA-Star sorumlusu 'Sema' kod adlı Zühre Yariçi olduğu tespit edilmiştir.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir."

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