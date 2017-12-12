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Bingöl'de ikinci öğretim öğrencilerinden ulaşıma tepki

Bingöl Üniversitesi ikinci öğretim öğrencileri, okul ile yurt arasında aktarmalı ulaşım yaptıklarını ve sözlü tacize maruz kaldıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

DHA | 12.12.2017 - 11:42..
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Bingöl Üniversitesi'nde eğitim gören ikinci öğretim öğrencileri, şehir içi ulaşımda ciddi sıkıntılar çektiklerini söyleyerek tepki gösterdi.

Gece geç saatlerde okuldan yurda gitmeye çalışan kız öğrenciler, direkt sefer olmadığından aktarmalı ulaşım yaptıklarını ve zaman zaman da tacizlere maruz kaldıklarını belirttiler.

Bingöl'de ikinci öğretim öğrencilerinden ulaşıma tepki

"AKTARMA YAPILMASIN"

Sorunun çözülmesini isteyen ikinci öğretim öğrencilerinden Şükran Binay, geç saatlerde otobüs beklerken sözlü tacize uğradıklarını, yurdun etrafında sürekli yabancı araçlarla karşılaştıklarını ve ulaşımın aktarma yapılmadan tek seferde yapılmasını istediklerini belitti.

Bingöl'de ikinci öğretim öğrencilerinden ulaşıma tepki

GECE KARANLIĞINDA ARAÇ BEKLİYORLAR

Öğrenciler, Selahattin-i Eyyubi Mahallesindeki okuldan, yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Kaleönü Mahallesinde bulunan Pir Ali Bey Kız öğrenci yurduna gitmek için direkt sefer olmadığından aktarma yapıldığını ve zaman zaman dakikalarca gece karanlığında araç beklediklerini söyleyerek, yetkililerden yardım istediler.

Bingöl'de ikinci öğretim öğrencilerinden ulaşıma tepki

GÜZARGAH BELİRLEME ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Erdem, şehir içi taşımacılık yapan kooperatifin, düzenli bir şekilde yolcu taşımacılığı yaptığını belirterek,
"Pir Ali Bey Kız öğrenci yurdunun bulunduğu mahalleden günde 23 otobüs sefer yapıyor. Gündüzleri ortama 3 dakikada bir araç geçiyor. Akşam saat 19.00'dan sonra mesai sistemi başlıyor ve 7 araç, 7 dakika arayla sefer yapıyor. Üniversitede eğitim gören öğrenci kardeşlerimiz, tek bir aktarmayla rahat bir şekilde yurda ulaşabilir. Ayrıca belediyemiz ve kooperatif arasında Pir Ali Bey Kredi Yurtlar Kurumu Kız öğrenci yurdu için güzergah belirleme çalışması yapılıyor." dedi.

Bingöl'de ikinci öğretim öğrencilerinden ulaşıma tepki

UYGULAMA HENÜZ BAŞARILI OLAMADI

Kız öğrenci yurdunun ulaşım sorunun giderilmesi için Valilik bünyesinde; belediye ve kooperatif yetkililerinin katılımıyla toplantı yapıldığını anlatan taşıma Kooperatifi başkanı Nurettin Kaya "Toplantıda alınan kararla birlikte her sabah 4 otobüs öğrencileri kız yurdundan alarak Üniversiteye bırakıyor. Sabah için uygulanan sistem maalesef akşam için uygulanamıyor. Sabahları ders saatli belli olduğu için öğrenciler tek seferde taşınabiliyor ama akşamları ders saatleri değişkenlik gösterebiliyor. Bunun yanı sıra öğrenciler ders bitimi araçlarla hemen yurda dönmeyebiliyor. Bu uygulama daha hayata geçirilmeye çalışılsa da başarılı olunamadı. Üniversite öğrencileri ders çıkışlarında tek aktarma yaparak yurda ulaşabilir." dedi.

Bingöl'de ikinci öğretim öğrencilerinden ulaşıma tepki

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