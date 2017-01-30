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Bingöl'de kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

Yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle 2 günden beri esnafın işyerini açmadığı KarlIova'da hayat durma noktasına geldi.

30.01.2017 - 12:38
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İlçe merkezinde yaşayanlar dün ve bugün dışarı çıkmazken, esnaf dün olduğu gibi bugün de kepenk açmadı.

KAR 2 METREYE ULAŞTI

İlçe merkezinde 2 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle ev ve işyerlerinin kapılarında tüneller açıldı.

Bingöl'de kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

47 KÖYDE ELEKTRİK YOK

Acil işleri olanlar açılan bu tünellerden çıkarak ihtiyaçlarını görmeye çalışıyor. Öte yandan 3 günden beri etkilsini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe ile ulaşımı kapanan 47 köyde 2 günden bu yana elektriklerin kesik olduğu öğrenildi.

Bingöl'de kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

Aşırı kar yağışı nedeniyle Kızılçubuk Köyü'ndeki bir hayvan barınağının çöktüğü, can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Bingöl'de kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

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