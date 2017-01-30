Bingöl'de kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

İlçe merkezinde yaşayanlar dün ve bugün dışarı çıkmazken, esnaf dün olduğu gibi bugün de kepenk açmadı.

KAR 2 METREYE ULAŞTI

İlçe merkezinde 2 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle ev ve işyerlerinin kapılarında tüneller açıldı.

47 KÖYDE ELEKTRİK YOK

Acil işleri olanlar açılan bu tünellerden çıkarak ihtiyaçlarını görmeye çalışıyor. Öte yandan 3 günden beri etkilsini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe ile ulaşımı kapanan 47 köyde 2 günden bu yana elektriklerin kesik olduğu öğrenildi.

Aşırı kar yağışı nedeniyle Kızılçubuk Köyü'ndeki bir hayvan barınağının çöktüğü, can kaybının yaşanmadığı belirtildi.