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Bingöl'de kayak keyfi

Bingöl'de geçen yıl hizmete açılan ve yaklaşık 60 bin kişinin ziyaret ettiği Hesarek Kayak Merkezi'ne kayakseverlerin ilgisi artıyor.

15.01.2017 - 15:31
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İl merkezine 34 kilometre uzaklıktaki Dikme köyü mevkisinde yer alan ve geçen yıl hizmete açılan, bin 600 metre pist uzunluğuna sahip, 70 yatak kapasiteli otel binası, teleski ve telesiyej bölümlerinden oluşan Hesarek Kayak Merkezi, meraklarını ağırlamayı sürdürüyor.

Özelikle hafta sonraları yoğun ilgi gören merkezde her yaştan insan kayak yapıyor.

1 AYDA 50 BİN ZİYARETÇİ

Bingöl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan, AA muhabirine, geçen yıl açılışı yapılan merkeze kayakseverlerin yoğun ilgisi olduğunu ve son bir ayda 50 bin ziyaretçinin geldiğini söyledi.

Bingöl'de kayak keyfi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde merkezin yeni tanınmaya başladığını belirten Arıkan, yarı yıl tatilinde ziyaretçi sayısında artış olacağını dile getirdi.

100 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Diyarbakır, Elazığ ve Van'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yerleşim biriminden insanların kaymak için merkeze geldiğini anlatan Arıkan, "Bu yıl beklenenden daha fazla ilgiyle karşılaştık. Geçen yıl yaklaşık 60 bin kişi gelmişti. Bu yıl 100 bini aşkın ziyaretçi ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz." dedi.

Bingöl'de kayak keyfi

63 YAŞINDAK KAYAK YAPIYOR

Çocukluğunda tahtadan yapılan kızakla kaydığını belirten 63 yaşındaki Sıddık Cantimur, ilk kez kayak merkezine geldiğini söyledi.

Bingöl'de kayak keyfi

Tesisin yapılmasına katkı sunan yetkililere teşekkür eden Cantimur, "Çocukluğumuzda tahtadan yaptığımız kayaklarla yüksek tepelere çıkıp kayıyorduk. Artık modern kayak takımları var." dedi.

Bingöl'de kayak keyfi

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