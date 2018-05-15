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Bingöl'de midibüs devrildi: 22 yaralı

Bingöl-Erzurum karayolunda bulunan Karlıova ilçesi yakınlarında bir midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı.

DHA | 15.05.2018 - 09:22..
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Bingöl'den Erzurum istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 21 BJ 793 plakalı midibüs, Karlıova ilçesi Hacılar köyü mevkisinde bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi.

Bingöl'de midibüs devrildi: 22 yaralı

YOLDAN GEÇEN ARAÇLAR FARK ETTİ

Yoldan geçen araçların bildirmesi üzerine olay yerine, Bingöl merkez ve Karlıova'dan çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.

Bingöl'de midibüs devrildi: 22 yaralı

22 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan 22 kişiyi Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Trafiğe kapatılan yol ise yapılan çalışmaların ardından trafiğe yeniden açıldı.

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