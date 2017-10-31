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Bingöl'de öldürülen sözde PKK yöneticisi

Genç ilçesinde 20-22 Ekim arasında öldürülen 5 PKK'lıdan birinin örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu ortaya çıktı.

31.10.2017 - 19:50
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Bingöl Genç ilçesinin Toklu mezrası kırsalında güvenlik güçlerinin 20-22 Ekim tarihleri arasında düzenlediği 'Şehit Jandarma Astsubay Üst Çavuş Selçuk Karabakla 16' adlı operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten birinin, örgütün sözde üst düzey yöneticisi olduğu ortaya çıktı.

1993'TE PKK'YA KATILMIŞ

Çatışmada öldürülen PKK'lılardan birinin Hakkari Yüksekova nüfusuna kayıtlı 1993 yılında örgüte katılan ve PKK'nın kadın yapılanmasının sözde yöneticisi 'Berçem Cilo' kod adıl Nursel Oktay olduğu belirtildi. Çatışmada öldürülen diğer 4 PKK'lının ise 'Tolhildan' kod adlı Hüseyin Gözbüyük, 'Amed Avaşin' kod adlı Uğurcan Soybelli, 'Agit Koçer' kod adlı Ahmet Gözün ile 'Şevger Amed' kod adlı Yusuf Mutlu olduğu belirtildi.

Bingöl'de öldürülen sözde PKK yöneticisi

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