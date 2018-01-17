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Bingöl'de piyasa değeri 11 milyon liralık eroin ele geçti

Bingöl düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kamyonda 580 paket halinde 304 kilo 301 gram uyuşturucu bulundu.

İHA | 17.01.2018 - 19:19..
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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık, Organize ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada yüklü miktarda uyuşturucu madde geçişi bilgisine ulaştı.

POLİS 1 SAAT TAKİP ETTİ

Bunun üzerine çalışma yapan ekipler, Van’dan gelen bir kamyonu belirleyerek Bingöl-Muş D-300 karayolunda yaklaşık 1 saat takip etti.

Bingöl'de piyasa değeri 11 milyon liralık eroin ele geçti

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Sivil polis araçları ile yapılan takip sonrası Ağaçeli mevkiinde önü kesilen 38 plakalı kamyona operasyon düzenledi. Operasyonda sürücü N.C. gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON LİRA

Kasasında yük bulunmayan kamyonda narkotik köpeği "Kiraz" ile yapılan aramada branda ile demir tentelerin arasında suntalarla oluşturulan gizli bölmede 580 paket halinde 304 kilo 301 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan N.Ç., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon lira olduğu öğrenildi.

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