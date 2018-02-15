Bingöl'de PKK operasyonu

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bingöl ili merkez ilçe mülki sınırlarında, 15 Şubat 2018 tarihinde BTÖ’nün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda; 1 el telsizi, 1 akım ölçer cihazı, 1 ses kayıt cihazı ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir İl Jandarma Komutanlığınca, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.”