Bingöl'de PKK sığınakları bulundu

Güvenlik önlemleri çerçevesinde bir süre önce getirilen ve montajları tamamlanan 10 adet ‘Vücut Tarayıcı’ cihazı hizmete girdi.

Anavatan'da tatil yapmak için akın akın gelen gurbetçiler, sınır kapılarındaki işlemlerin hızlandırılmasını istiyor.

1 Cerablus'ta petrol çalışmaları sonuç verdi Türkiye destekli ÖSO birlikleri, Cerablus'un güneyinde petrol rafinerisi açtı. 3 noktadan TSK zırhlılarına yakıt sağlanıyor.

2 Ahmet Hakan: Yarın kandırıldık demeyin Sakarya Valisi Balkanlıoğlu'nun tekbirlerle makamına oturtulmasını değerlendiren Hürriyet yazarı, gelecek için uyarıda bulundu.

3 Adil Öksüz Almanya'ya kaçtı iddiası Kanlı darbe girişiminden sonra ortadan kaybolan FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Almanya'da görüldüğüne ilişkin resmi yazılar olduğu belirlendi.

4 Fatih Terim G.Saray'ın teklifini kabul etti Fatih Terim, TFF'den izin alınması durumunda hem Galatasaray'ı hem de A Milli Takım'ı çalıştırabileceğini söyledi.

5 Maliye Bakanı'ndan 'vergiler yüksek' itirafı Bakan Ağbal, dün yaptığı açıklamada; otomobil, sigara ve içkilerde verginin çok yüksek olduğunu itiraf etti.

6 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Erdoğan, Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretleri kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından karşılandı.