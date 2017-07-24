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Bingöl'de PKK sığınakları bulundu

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait 5 odalı sığınak imha edildi.

24.07.2017 - 15:53
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Kiğı ilçesindeki Elbeyli köyü bölgesinde 2. Jandarma Alay Komutanlığına bağlı birliklerce, PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldiş-92 Operasyonu" düzenlendiği bildirildi.

Bingöl'de PKK sığınakları bulundu

PKK'YA DARBE

Operasyonda tespit edilen 5 odalı sığınakta yapılan aramada gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği belirtilen açıklamada, sığınak ve malzemelerin imha edildiği kaydedildi.

Bingöl'de PKK sığınakları bulundu

OPERASYONLAR BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Bingöl'de PKK sığınakları bulundu

Bingöl'de PKK sığınakları bulundu

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