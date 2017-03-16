Bingöl'de PKK sığınakları ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, PKK’ya ait 3 sığınak ele geçirildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Bingöl İl Jandarma komutanlığına bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, 16 Mart 2017 tarihinde Bingöl İli Merkez ve Genç ilçeleri kırsalında yapılan aramalarda 3 adet sığınak ele geçirilmiştir.

Sığınaklar içerisinde, 67 adet 7,62 mm bixi mermisi, 2 adet roketatar mermisi, 2 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet jammer adaptörü, 1 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış elektrik akımını güçlendirmeye yarayan düzenek, 1 adet pil düzeneği, 125 adet konserve, 67 adet kalem pil, 50 adet kuru maya, 48 adet ıslak mendil, 48 adet hazır çorba, 31 paket tuz (750 gramlık), 30 adet toz içecek, 25 adet kolonya, 24 adet ince pil, 22 adet salça (1 kiloluk), 16 kilo makarna, 13 kilo yaşam malzemesi, 10 adet kaşık, 10 adet fincan, 9 adet fincan tabağı, 7 kilo çikolata, 5 adet su bardağı, 5 adet ayçiçekyağı (1 kilogramlık), 4 kilo reçel, 3 çuval şeker (25 kiloluk), 3 çuval un (25 kiloluk), 3 adet ayakkabı, 2 adet fırın tepsisi, 2 adet küçük tüp, 2 adet tüp başlığı, 2 adet kazma, 2 adet siyah mont, 2 adet tırnak makası, 1 adet şarj aleti kablosu, 1 adet şişme bot, 1 adet testere, 1 adet kürek, 1 kilo çay, 1 adet tencere, 1 teneke peynir (18 kiloluk),1 adet elektrikli fırın,1 adet su bidonu, 1 adet çaydanlık ele geçirildi."



















