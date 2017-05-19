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Bingöl’de PKK'lılara ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde dün çıkan çatışmada 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bölgede arazi arama çalışmaları yapıldı.

19.05.2017 - 21:03
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Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmede, dün meydana gelen "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki operasyonda, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 514 fişek ve 4 el bombası ele geçirildi.

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde yapılan arazi aramasında bulunan 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Bingöl’de PKK'lılara ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Erzurum'un Karayazı ilçesindeki arazi aramasında tespit edilen sığınakta, bir RPG-7 roketatar mühimmatı, 7,62 milimetrelik bin 428 fişek, bir şarj cihazı, 2 şarjör ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme bulundu.


Bingöl’de PKK'lılara ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl’de PKK'lılara ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl’de PKK'lılara ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl’de PKK'lılara ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl’de PKK'lılara ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl’de PKK'lılara ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl’de PKK'lılara ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl’de PKK'lılara ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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