Bingöl'de PKK'nın gelir kaynağına operasyon

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda, uyuşturucu, amonyum nitrat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Genç ilçesinde yapılan operasyonda, 1 ton 240 kilogram esrar ve 10 kilogram amonyum nitrat yakalandı.

1 TONDAN FAZLA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesi kırsalında bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, 1 ton 240 kilogram esrar, 10 kilogram amonyum nitrat, 3 küçük tüp, yaşam ile tıbbi malzeme ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.