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Bingöl'de PKK'nın gelir kaynağına operasyon

ABD gibi terör devletlerinin desteği dışında, PKK'nın en büyük gelir kaynağı olan uyuşturucuya Bingöl'de büyük darbe vuruldu.

AA | 03.03.2018 - 02:12..
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Bingöl'de PKK'nın gelir kaynağına operasyon

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda, uyuşturucu, amonyum nitrat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Genç ilçesinde yapılan operasyonda, 1 ton 240 kilogram esrar ve 10 kilogram amonyum nitrat yakalandı.

Bingöl'de PKK'nın gelir kaynağına operasyon

1 TONDAN FAZLA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesi kırsalında bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, 1 ton 240 kilogram esrar, 10 kilogram amonyum nitrat, 3 küçük tüp, yaşam ile tıbbi malzeme ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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