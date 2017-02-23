taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.159
USD
3,5844
EURO
3,7846
ALTIN
142,62
PETR
56,6700

Bingöl’de PKK’nın silah deposu ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, PKK'ya ait içerisinde cephanelik bulunan depoyu çökertti.

23.02.2017 - 12:02
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı birlikleri tarafından merkez Dallıtepe köyü kırsalında “Şehit Korucu Hasan Kızılboğa-11” operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.

Bingöl’de PKK’nın silah deposu ele geçirildi

ÇOK SAYIDA SİLAH BULUNDU

Operasyon kapsamında bir boş ağıl ile bir depo ele geçirildiği belirtilen açıklamada, “Operasyon kapsamında 2 adet PKMS (bixi) makineli tüfek, 3 bin adet 7,62 PKMS (bixi) mühimmatı, 16 adet el bombası, 10 kilogram patlayıcı madde, 1 ton amonyum nitrat gübre, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 adet RPG-7 roketatar sevk mühimmatı, 1 adet AK-47 Kaleşnikof şarjörü, 100 adet 5,56 mm M-16 mühimmatı, 1 adet 12,7 mm Zagros silahı mühimmatı, 3 adet hücum yeleği, 20 adet örgüt kıyafeti, 20 adet şemsiye, 50 kilogram un ve 5 adet şarjör kütüklüğü ele geçirilmiştir” denildi.

Bingöl’de PKK’nın silah deposu ele geçirildi

Bingöl’de PKK’nın silah deposu ele geçirildi

Bingöl’de PKK’nın silah deposu ele geçirildi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berat Albayrak: Sabah 9 akşam 5 dönemi bitti

Berat Albayrak: Sabah 9 akşam 5 dönemi bitti

306
FETÖ 500 kripto rütbeliyle ikinci darbeye hazırlandı

FETÖ 500 kripto rütbeliyle ikinci darbeye hazırlandı

70
Avrupa Birliği'nden HDP açıklaması

Avrupa Birliği'nden HDP açıklaması

192
Mehmet Şimşek: Öğretmenlerimizi yeniden eğitmeliyiz

Mehmet Şimşek: Öğretmenlerimizi yeniden eğitmeliyiz

245
Advocaat'tan muhabire fırça: Sen bir yalancısın

Advocaat'tan muhabire fırça: Sen bir yalancısın

21
Savcılıktan hakem Deniz Ateş Bitnel hakkında karar

Savcılıktan hakem Deniz Ateş Bitnel hakkında karar

5
El Bab'da son durum

El Bab'da son durum

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM