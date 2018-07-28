taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.585
USD
4,8423
EURO
5,6589
ALTIN
190,51
PETR
74,3600

Bingöl’de PKK’ya ait 2 sığınak imha edildi

Bingöl’de bölücü terör örgütü PKK’nın kullandığı 2 sığınak imha edildi, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İHA | 28.07.2018 - 12:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bingöl’de PKK’ya ait 2 sığınak imha edildi

Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığının bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, Yayladere ilçesi sınırları içinde 2 sığınak tespit edilerek imha edildiğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMATLAR

Açıklama da, sığınak içerisinde 1 Adet Ak-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 150 adet 7.62 mm fişek, 5 adet kaleşnikof şarjörü, 1 adet yelek, 1 adet palaska ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bedelli askerlik yapanlara eğitim verilecek birlikler

Bedelli askerlik yapanlara eğitim verilecek birlikler

110
Haluk Pekşen: CHP genel başkanlığına adayım

Haluk Pekşen: CHP genel başkanlığına adayım

64
Berk Oktay'ın gizli fotoğraflarını eşi sızdırdı

Berk Oktay'ın gizli fotoğraflarını eşi sızdırdı

21
Fetullahçı Hakan Şükür'e tepki: Vatanına sırtını döndün

Fetullahçı Hakan Şükür'e tepki: Vatanına sırtını döndün

117
Alevlerin arasında kalan Yunan dehşeti kaydetti

Alevlerin arasında kalan Yunan dehşeti kaydetti

36
Sosyal medyadan zengin oldu; Kylie Jenner

Sosyal medyadan zengin oldu; Kylie Jenner

11
Çağla Şıkel'den samimi açıklamalar

Çağla Şıkel'den samimi açıklamalar

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM