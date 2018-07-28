Bingöl’de PKK’ya ait 2 sığınak imha edildi

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Diyarbakır baraj gölünde anne ve kız boğuldu

Diyarbakır'da 12 yaşındaki kız çocuğunun suya düşmesi ile anne ve iki ablası kurtarmak için suya atladı. Anne ve bir kardeşin cansız bedenine ulaşılırken iki kardeşin araması devam ediyor.