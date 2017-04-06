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Bingöl'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Bingöl'ün Kığı ilçesinde PKK'ya düzenlenen operasyonda çok sayıda silah bulundu.

06.04.2017 - 16:40
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PKK'ya düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam etmekte.

Bingöl'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kiğı İlçesi'nde konuşlu 2’nci Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen 'Şehit Jandarma Astsubal Çavuş Metin Kıldiş -17 Operasyonu' ile ilgili Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Operasyon kapsamında 5 Nisan 2017 tarihinde Bingöl ili Yedisu İlçesi kırsalında kayalık arasına gizlenmiş vaziyette, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Dragunov (Kanas) keskin nişancı tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Dargunov keskin nişancı tüfeği dürbünü, 6 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 adet RPG-7 roketatar anti-tank mühimmatı, 3 adet RPG-7 roketatar anti-personel mühimmatı, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 85 adet Dragunov keskin nişancı mühimmatı, 96 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı ele geçirilmiştir. Güvenlik Güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

Bingöl'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

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