Bingöl'de PKK’ya ait mühimmatlar bulundu

Terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda, başarılı sonuçlar alınıyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konu hakkında Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmalar neticesinde Bingöl ili Yayladere İlçesi Kışlık Deresi bölgesinde bir menfez içerisinde aşağıdaki malzemeler ele geçirilmiştir.1 adet M14 anti personel mayın, 2 Adet AK-47 Şarjörü, 60 adet kaleşnikof fişeği, 20 adet bixi mühimmatı, 1 adet araç telsizi, 1 adet el telsizi, 1 adet gece görüş dürbünü, 8 adet bölücü terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar. güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.









