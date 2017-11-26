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Bingöl'de PKK'ya ait sığınak bulundu

Bingöl Adaklı'da kırsal alanda PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu.

DHA | 26.11.2017 - 14:52..
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Bingöl'ün Kığı ile Adaklı ilçeleri arasındaki kırsal alana güvenlik güçlerince 24 Kasım'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait bir sığınak ele geçirildi. Sığınak içerisinde patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bingöl'de PKK'ya ait sığınak bulundu

Bingöl Valliği'nden yapılan açıklamada, Kiğı-Adaklı ilçeleri kırsalında, bölücü terör örgütünün kış üstlenmesini engellemek amacıyla 24 Kasım'da operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi: "Teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda, bir sığınak içerisinde, 300 gram C-4 patlayıcı ve bol miktar da yaşam ve giyim malzemesi, arazide tuzaklanmış vaziyette, 4 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirilmiştir."

Bingöl'de PKK'ya ait sığınak bulundu

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