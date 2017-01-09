taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.137
USD
3,7287
EURO
3,9229
ALTIN
141,42
PETR
55,9000

Bingöl'de PKK'ya operasyon

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında ağır kış şartlarında icra edilen operasyonda, 7 sığınak ele geçirildi.

AA | 09.01.2017 - 16:51
  1. Haberler
  2. İç Haber

49'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından 31 Aralık 2016-7 Ocak 2017 arasında Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında ağır kış şartlarına rağmen "Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik-5 Operasyonu" icra edildi.

Bingöl'de PKK'ya operasyon

ZORLU KIŞ ŞARTLARIN MEHMETÇİK OPERASYONLARA DEVAM EDİYOR

Operasyonda yürütülen titiz çalışmaların ardından bölücü terör örgütüne ait 7 sığınak ile bir depo tespit edildi. İçerisinde el yapımı patlayıcı ve sığınak yapımında kullanılan malzemeler, çok miktarda muhtelif yaşam malzemelerin bulunduğu sığınaklar ile depo imha edildi.

Bingöl'de PKK'ya operasyon

Bingöl'de PKK'ya operasyon

Bingöl'de PKK'ya operasyon

Bingöl'de PKK'ya operasyonBingöl'de PKK'ya operasyon

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
5 günlük hava durumu raporu

5 günlük hava durumu raporu

24
İsmail Kahraman yeniden yoğun bakıma alındı

İsmail Kahraman yeniden yoğun bakıma alındı

161
Dolar/TL yeni rekorunu 3.7361'e taşıdı

Dolar/TL yeni rekorunu 3.7361'e taşıdı

802
Messi 90. dakikada frikikten tam 90'a attı - İZLE

Messi 90. dakikada frikikten tam 90'a attı - İZLE

7
FETÖ firarisi Tekalan ABD'de rektör oldu

FETÖ firarisi Tekalan ABD'de rektör oldu

76
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başika'daki askerlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başika'daki askerlerle görüştü

52
TBMM'ye yürümek isteyen CHP'lilere polis müdahalesi

TBMM'ye yürümek isteyen CHP'lilere polis müdahalesi

458
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM