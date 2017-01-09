Bingöl'de PKK'ya operasyon

49'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından 31 Aralık 2016-7 Ocak 2017 arasında Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında ağır kış şartlarına rağmen "Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik-5 Operasyonu" icra edildi.

ZORLU KIŞ ŞARTLARIN MEHMETÇİK OPERASYONLARA DEVAM EDİYOR

Operasyonda yürütülen titiz çalışmaların ardından bölücü terör örgütüne ait 7 sığınak ile bir depo tespit edildi. İçerisinde el yapımı patlayıcı ve sığınak yapımında kullanılan malzemeler, çok miktarda muhtelif yaşam malzemelerin bulunduğu sığınaklar ile depo imha edildi.