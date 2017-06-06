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Bingöl’de PKK'ya ait sığınaklar bulundu

Genç ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda PKK'ya ait biri 5, diğeri 3 odalı olmak üzere bulunan 2 sığınak imha edildi.

06.06.2017 - 09:39
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Bingöl’de PKK'ya ait sığınaklar bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ve 49’uncu Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından yürütülen operasyonla ilgili Bingöl Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

3 VE 5 ODALI İKİ SIĞINAK ORTAYA ÇIKTI

Açıklamada, Genç İlçesi Sağgöze Köyü kırsal kesiminde 5 Haziran 2017 tarihinde düzenlenen 'Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik -11 Operasyonu' kapsamında 3 odalı ve 5 odalı iki sığınak ortaya çıkarıldığı belirtildi. Sığınaklarda ele geçirilen malzeme listesi şöyle açıklandı:

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

"15 adet büyük tüp, 5 adet küçük tüp, 1 adet kroki, 3 takım terörist kıyafeti, 1 adet soba, 2 adet sırt çantası, 2 adet kar kıyafeti, 3 adet boş şarjör, 1 adet mekap ayakkabı, 30 adet büyük pil, 150 kilo şeker, 50 kg makarna, 10 kilo bulgur, 25 kg un, 54 litre ayçiçek yağı, 30 kilo tuz, 30 kilo şehriye, 25 kilo pirinç, 30 adet maya, 25 kilo kuru fasulye, 10 kilo zeytin, 15 kilo salça, 1 adet tüplü saç, 3 adet tüp başlığı, 1 adet fırın, 2 adet gaz lambası, 1 adet merdane, 15 metre tüp hortumu, 100 metre elektrik kablosu, 3 adet el feneri, 5 adet çakmak gazı, 3 adet testere, 3 adet kazma, 1 adet levye, 1 adet şemsiye, 100 adet bardak, 2 adet elek, 20 kg deterjan, 20 adet arap sabunu, 10 adet küçük pil şarj cihazı, muhtelif mutfak malzemesi."

"MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEKTİR"

Bingöl Valiliği, Genç Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda yaşam malzemeleri olay yerinde imha edildiğini, kanıt niteliği olabilecek diğer malzemelerin Genç İlçe Jandarma Komutlığı'nca muhafaza altına alındığını açıklarken, "Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." denildi.

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