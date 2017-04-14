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Bingöl'de sağanak yağış sele neden oldu

Etkili olan sağanak yağış nedeniyle kent merkezinden geçen Çapakçur Deresi taştı.

14.04.2017 - 02:36
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Bingöl'de gündüz saatlerinde etkili olan yağmur, akşam etkisini iyice arttırdı. Sağanak yağış nedeniyle kent merkezinden geçen Çapakçur Çayı'nın debisi yükselip, taştı. Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan eski Çapakçur Köprüsü'nün bir kısmı çöktü. Yol trafiğe kapanırken, taşkın nedeniyle çay kenarındaki çok sayıda evi su bastı. Sel suları nedeniyle bir halı sahada da büyük hasar meydana geldi.

Olası bir olumsuzluğa karşın polis, sağlık ve belediye ekipleri alarm durumuna geçti. Belediye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürürken, Belediye Başkanı Yücel Barakazi de bölgede incelemelerle bulundu.

Bingöl'de sağanak yağış sele neden oldu

Başkan Barakazi, taşkında can kaybının yaşanmadığını belirterek,

"Yağış nedeniyle Çapakçur Deresi taştı. Devlet Su İşleri'nin tahminlerine göre 100 yılda bir gelen bir felaket maalesef yaşandı ve taşkın oluştu. Köprünün de bir kısmı gittikçe çöküyor. Yolda trafiği kesmiş bulunuyoruz. Herhangi bir geçiş olmayacak bundan sonra. Ancak sabaha kadar sel suları durursa, teknik ekiplerimiz geçiş imkanı varsa sağlam tarafından trafiğe açacağız" dedi. 

Bingöl'de sağanak yağış sele neden oldu

Bingöl'de sağanak yağış sele neden oldu

Bingöl'de sağanak yağış sele neden oldu

Bingöl'de sağanak yağış sele neden oldu

Bingöl'de sağanak yağış sele neden oldu

Bingöl'de sağanak yağış sele neden oldu

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