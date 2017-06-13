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Bingöl'de şehit asker için tören düzenlendi

Terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Ramazan Aydoğan'ın naaşı memleketi Konya'ya uğurlandı.

13.06.2017 - 13:10
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Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan için tören yapıldı.

Bingöl Havalimanı'nda düzenlenen törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi ile Kur'anı Kerim okundu.

"GÖZÜMÜZDE YAŞ KALMADI..."

Törende konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, şehit Aydoğan'a rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Bingöl'de şehit asker için tören düzenlendi

Şehit Aydoğan'ın son iki günde toprağa düşen ikinci fidan olduğuna işaret eden Köşger, "Bu mübarek günlerin hürmetine bunlar son olsun. Acımızı kederimizi ifade etmeye dağarcığımızda söz, gözümüzde yaş kalmadı." dedi.

"BAŞARAMAYACAKSINIZ"

Köşger, terör örgütlerinin hiçbir zaman emellerine ulaşamayacağını vurgulayarak, "Bir kere daha Bingöl meydanından bu şehitlerimizle haykırıyoruz ki; başaramayacaksınız. Bu vatan bizim en son yurdumuz ve bu vatan ebediyen bizim yurdumuz olacak." diye konuştu.

İl Müftüsü Mecit Can tarafından okunan duaların ardından şehit Aydoğan'ın naaşı, memleketi Konya'ya uğurlandı.

Bingöl'de şehit asker için tören düzenlendi

Bingöl'de şehit asker için tören düzenlendi

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