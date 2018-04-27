Bingöl'de sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk boğuldu

Bingöl merkeze bağlı Saray Mahallesi'nde bulunan su kanalına küçük bir çocuk düştü. Dengesini kaybederek içine düştüğü su kanalından çıkamayan 5 yaşındaki Muhammet Serkan Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı.
ÇALIŞMALAR 2,5 SAAT SÜRDÜ
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine İtfaiye Müdürlüğü dalgıç,sağlık polis, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kanalda yaklaşık 2,5 saat süren aramanın ardından dalgıç ekipleri, Kaya’nın cansız bedenini olay yerinden yaklaşık 350-400 metre uzaklıkta buldu.
Yaşamını yitiren Kaya’nın cansız bedeni otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.