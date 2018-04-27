Bingöl'de sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk boğuldu

Türkiye, AB'nin Yunan askerler için yaptığı tehdide rest çekti

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ABD'den FETÖ'cü papaz için Türkiye'ye F-35 tehtidi

ABD'de yapılan kongrede Türkiye'ye teslim edilecek F-35'ler gündeme geldi. Oturuma katılan bazı senatörlerin hedefi, teslimatın geciktirilmesi oldu.