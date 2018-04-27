taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.015
USD
4,0700
EURO
4,9302
ALTIN
172,45
PETR
74,7400

Bingöl'de sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk boğuldu

Bingöl'de 5 yaşındaki Muhammet Serkan Kaya dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. 2,5 saat sonra minik çocuğun cansız bedeni bulundu.

İHA | 27.04.2018 - 01:17..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bingöl merkeze bağlı Saray Mahallesi'nde bulunan su kanalına küçük bir çocuk düştü. Dengesini kaybederek içine düştüğü su kanalından çıkamayan 5 yaşındaki Muhammet Serkan Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Bingöl'de sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk boğuldu


ÇALIŞMALAR 2,5 SAAT SÜRDÜ

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine İtfaiye Müdürlüğü dalgıç,sağlık polis, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kanalda yaklaşık 2,5 saat süren aramanın ardından dalgıç ekipleri, Kaya’nın cansız bedenini olay yerinden yaklaşık 350-400 metre uzaklıkta buldu.

Yaşamını yitiren Kaya’nın cansız bedeni otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Ankara'da evlenen beden öğretmenleri takım elbise giymedi
Ankara'da evlenen iki beden eğitimi öğretmeni takım elbise gelinlik geleneğini bozdu.
Emniyet okul çevresinde güvenliği arttırdı
Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde okulların çevresinde 5 bin 96 ekip ve 15 bin 924 personelin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi.
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
İzmirli iş adamı karısı ve çocukları tarafından öldürüldü
İzmir'de ormanlık alanda yanmış cesedi bulunan iş insanı Murat Öğüt'ün cinayeti 24 saat geçmeden çözüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atletico İngiltere'den avantajlı skorla döndü

Atletico İngiltere'den avantajlı skorla döndü

6
ABD'den FETÖ'cü papaz için Türkiye'ye F-35 tehtidi

ABD'den FETÖ'cü papaz için Türkiye'ye F-35 tehtidi

49
ABD, THY'nin anlaşmasını tebrik etti

ABD, THY'nin anlaşmasını tebrik etti

8
Ankara'da evlenen beden öğretmenleri takım elbise giymedi

Ankara'da evlenen beden öğretmenleri takım elbise giymedi

20
Pompeo ilk ziyaretini İsrail'e yapacak

Pompeo ilk ziyaretini İsrail'e yapacak

9
Türkiye, AB'nin Yunan askerler için yaptığı tehdide rest çekti

Türkiye, AB'nin Yunan askerler için yaptığı tehdide rest çekti

9
Bingöl'de sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk boğuldu

Bingöl'de sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk boğuldu

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM