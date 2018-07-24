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Bingöl'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

Bingöl’de tarihi eser kaçakçılarına yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda binden fazla tarihi eserle define haritası ele geçirildi.

İHA | 24.07.2018 - 21:26..
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma düzenledi. Ekipler, yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, örgütlü olarak kaçak kazı yapan bir grup belirledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine kaçak kazıdan elde edilen tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, bin adet gümüş sikke, 3 adet madalyon, 1 adet kase, 2 adet altın sikke ve define haritası ele geçirildi.

Bingöl'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

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