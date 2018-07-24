Bingöl'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

1 Fenerbahçe Janssen için harekete geçti Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiraladığı Janssen'i bu sezon satın alma opsiyonu ile kiralamak için İngiliz ekibi Tottenham'la görüşüyor.

2 Limandan kaçan angus şehir merkezine girdi Hatay İskenderun Limanı'ndan kaçarak ilçe merkezine giren angus, kovalamaca sonunda yakalandı.

3 Konya'da bozkırın ortasında çember tarlalar Konya'daki TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 288 bin dekar arazisi içindeki 492 dekarlık 8 dairesel tarla, devasa geometrik desenleriyle ilgi çekiyor.

4 İstanbul, Büyükerşen'in hava attığı Eskişehir'in önünde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, çöpten elektrik üretmeye başladıklarının haberini Twitter'dan paylaştı. Ancak İstanbul bu işe 20 yıl önce başlamıştı.

5 Barça, Roma'nın elinden Malcom'u kaptı Barcelona, Roma'nın transfer etmek üzere olduğu Malcom'u 42 milyon euro bonservis bedeli karşılığı transfer etti.

6 Gözde bekarlar listesi belli oldu "En seksi ve gözde 25 bekar" listesi belli oldu. İşte liste yer alan isimlerden bazıları...