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Bingöl'de terör operasyonu

Yayladere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 250 gram C4 patlayıcı ele geçirildi

03.05.2017 - 23:53
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı birliklerince Korlu köyü Düğünlü mezrası kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Arazi arama-tarama faaliyetlerinde iki kaya arasına gizlenmiş vaziyette 250 gram C4 patlayıcı, 1 mermi, 1 el yapımı patlayıcı ateşleme kartı, 8 sayfa el yapımı patlayıcı broşürü, örgütsel döküman, bel çantası, not defteri ve yan keski ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, Yayladere Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda yaşam malzemelerinin olay yerinde imha edildiği, örgütsel doküman ve delil niteliği olabilecek diğer malzemeler Yayladere İlçe Jandarma Karakolu Komutanlığınca muhafaza altına alındığı kaydedildi.

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