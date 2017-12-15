Bingöl'de teröristlerin iki sığınağı basıldı

Güvenlik güçleri yaptıkları incelemede Bingöl Karlova'da PKK'ya ait iki sığınak buldu. Güvenlik önleminin alınmasının ardından emniyet güçleri içeri girdi. Teröristlere ait sığınakta bulunan yaşam malzemeleri ele geçirildi.
YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ
Alınan önlemlerin ardından sığınakta yapılan aramada, 2 büyük tüp, 1 küçük tüp, muhtelif yaşam malzemesi, kıyafet ve ilaç ele geçirildi.
Yaşam malzemeleri imha edilirken, sığınaklar da kullanılmaz hale getirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği bildirildi.