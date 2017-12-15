Bingöl'de teröristlerin iki sığınağı basıldı

Amerika'daki İsrail Başkonsolosluğunda çalışan personeller, düşük maaşlardan dolayı İsrail hükümetini protesto etti.

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Albayrak: Türkiye'ye kim ihanet ediyor farkında olacağız

TBMM Genel Kurulu'ndaki 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye büyük bir savaşla karşı karşıya. Bu savaş kendi savaşı değil" de